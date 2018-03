Stefanie kreeg spijt dat ze haar kleding verkocht had

'Ik heb dus zeker meer dan honderd afzonderlijke items verkocht!' Stefanie Bottelier

Maar 's nachts slaat de twijfel toe. Die leuke vrouw, die precies de beste items uit mijn stapel had gehaald en zoveel kocht dat ze bovenop mijn bodemprijzen nog meer korting bedong - en ook kreeg -, was dat wel zo'n leuke vrouw? Of was zij die gevreesde haaibaai die de volgende dag al lachend in haar vuistje de spullen voor het driedubbele te koop stond aan te bieden op de Noordermarkt? Want die vrouw schijnt te bestaan. Was ik genaaid? Had ik mezelf genaaid? Verlammende angst. Toegegeven, 300 euro is een behoorlijke opbrengst, helemaal als je de slechtste zakenvrouw ooit bent. Maar het betekent ook dat ik dus zeker meer dan honderd afzonderlijke items had verkocht! En voor een hoarder die het potentieel van in principe álle spullen inziet, is dit een afschuwelijke aderlating. Maar omdat er zelfs wat mij betreft grenzen zijn aan de groei (en vooral aan mijn huis), sta ik toch ongeveer eens in de twee jaar de spullen die ik echt niet meer draag te verkopen. Vaker kan niet vanwege de emotionele belasting van dit proces. Al moet ik toegeven dat het telkens beter gaat. De fantoompijn die de verkochte kleren veroorzaken, wordt allengs minder en ik denk nu bijna nooit meer aan het Kate Moss-vestje. En ik probeer ervan te leren. Zo heb ik besloten dat de opbrengst van deze laatste verkoop gaat naar de aankoop van slechts één klassieker die zó ontzettend tijdloos is dat ik hem nooit meer hoef te verpatsen.