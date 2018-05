Rushemy Botter en Lisi Herrebrugh winnen met kleurrijke mannenmode hoofdprijs in Hyères

In Nederland is het modefestival van Hyères vooral bekend van Viktor & Rolf, die er in 1993 de eerste prijs wonnen met volumineuze baljurken, gemaakt van tweedehands kleren en goedkope lappen. Die prijs was het begin van hun internationale carrière. Afgelopen zondag ging de eerste prijs opnieuw naar een Nederlands duo: Rushemy Botter (32) en Lisi Herrebrugh (28) wonnen met kleurrijke mannenmode, waarin streetwear-elementen als petten en sneakers worden gecombineerd met klassieke pakken, oude vissersnetten en opblaasbeesten.



Fish or Fight is de titel van de collectie waarmee Rushemy Botter vorig jaar afstudeerde aan de Antwerpse modeacademie (Herrebrugh studeerde al in 2014 af aan het Amsterdam Fashion Institute). Het duo levert met de ontwerpen en passant commentaar op de milieuvervuiling. De hoofdprijs bestaat uit een geldbedrag van 15 duizend euro en toegang tot Première Vision, de meest prestigieuze stoffenbeurs van de modewereld. Zeker, er worden grotere prijzen uitgereikt in de mode - denk aan de LVMH-prijs ter waarde van 300 duizend euro, waarvoor Botter ook is geselecteerd is en die op 6 juni wordt uitgereikt - maar aan Hyères kleeft alvast een hoop prestige.



Alleen al door mee te doen aan het jaarlijkse Festival de Mode, d'accessoires et de Photographie à Hyères (kortweg: Hyères) kun je als ontwerper een eind komen. Zo werkt Daniel Aitouganov, een van de Nederlandse finalisten van vorig jaar, nu als junior-ontwerper bij modemerk Chloé in Parijs. Dit is dé plek waar jong talent kan worden opgepikt door het establishment. Nergens anders in de mode worden zo makkelijk contacten gelegd als aan de Méditerrannéekust. 'Hier ontmoet je mensen met wie je als beginnend ontwerper normaal gesproken niet zo makkelijk in gesprek raakt', bevestigt Botter.



Dat heeft alles te maken met de setting. Het hart van het festival is Villa Noailles, een van de paradepaardjes van architect Robert Mallet-Stevens. Het kubistische complex uit 1923 geldt als een bedevaartsoord voor liefhebbers van modernistische architectuur en biedt met zijn tuinen genoeg ruimte voor een heel scala aan exposities. Dit jaar is onder meer werk van fotograaf Bettina Reihms te zien en ook de deelnemende ontwerpers presenteren hier hun collecties.



Naast de voor iedereen toegankelijke activiteiten in de villa, worden besloten lunches en diners georganiseerd - en daar gebeurt het. Ze hebben vanwege de locaties - denk: met wit linnen gedekte tafels in de tuin van een 17de-eeuws landhuis - veel weg van een corporale bruiloft. Alleen schuift hier de modejetset aan. Modeontwerper en voorzitter van de jury Haider Ackermann sloft rond op espadrilles, de invloedrijke moderedacteur Tim Blanks is in shorts, blogger Susie Bubble heeft zelfs man en kind meegenomen.