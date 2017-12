Piloot zonder hoofddeksel is een lulletje rozewater

Jossine Modderman, hoofdredacteur LINDAnieuws en LINDA.tv

Sylvie Meis. © EPA Wat een werk, geld en focus kost het om er zó uit te zien

Arme Sylvie Meis. 2017 was geen fortuinlijk jaar voor die kleine Frau. Haar comeback op de Nederlandse televisie stopte na een seizoen Wedden dat ik het kan; verloofde Charbel bleek geen begeerlijke miljonair maar een verkoper van toiletpotten - luxe, welteverstaan - en om belediging aan rampspoed toe te voegen, ruilde het Duitse RTL haar na negen trouwe jaren in voor een jongere versie. Er is maar één antwoord in de Stijlbijbel van Meis op zoveel tegenslag: met gestrekt been de perfectie in. Geen uitgelopen mascara, geen wallen van slaaptekort, geen rode neus van het huilen maar volkomen volmaaktheid. En zo zagen wij haar op het Ein Herz für Kinder-gala in onbetaalbare haute couture. Haar hele tournure zegt: 'Er is maar één prinses op het bal, en dat ben ik.' Het is trouwens best een geestige jurk, heerlijk malafide van uitstraling - en ook een tikje angstaanjagend. Ik hou er wel van. Kin omhoog voor een lange nek, handen in de zij voor een smalle taille, het ene been voor het andere voor de nodige elegantie en de blik op oneindig. Wat een werk, geld en focus kost het om er zó uit te zien. Het is alleen maar te bewonderen. Maar gelukkiger word je er niet van. Dus daarom zeg ik: wees maar eens een stukje minder perfect in 2018. Doe eens gek en eet ook het eigeel van het ei. Ga eens zonder make-up naar de bakker. Wat zeg ik: gá eens naar de bakker. Mooi jaar Sylvie!