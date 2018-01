Perfect shirt, armwarmers en Nico Giani - onthou die naam

Tas: Nico Giani, onthou die naam

Een naam om te onthouden: Nico Giani. Nog geen klinkende merknaam, maar dat gaat veranderen. In juli won ontwerper Niccolò Giannini de prestigieuze Italiaanse modetalentenwedstrijd Who Is On Next. Ondertussen draait hij mee in het hoogste segment: zijn tassen worden onder meer verkocht via het online modewalhalla net-a-porter.com en bij Harvey Nichols in Londen, ook een favoriet van de modejetset. Deze tas is typisch Giani vanwege de geometrische vorm. Zoals gebruikelijk bij designertassen heeft het ding een naam, Frerea heet-ie, en hangt er een pittig prijskaartje - 475 euro - aan.