Pak die handschoen op

Handschoenen zijn de pepernoten van de modewereld. Wie het waagt ze vóór oktober (en eigenlijk november) tevoorschijn te halen, riskeert ridiculisering en soms zelfs verontwaardiging. Dan tart je namelijk een van onze tradities, die van het opgewassen zijn tegen weer en wind. Van een beetje kou smelt je immers niet en dat is een zaak van nationale trots. Als verwoed handschoenen-drager doe ik juist aan de lopende band knievallen voor het weer, want ongeacht de maand of het seizoen, onder de 15 graden gaan ze bij mij aan (en ja, ik bedoel hier 15 graden Celsius). 'Dan heb je er niets meer aan als het straks écht koud is', krijg ik geregeld zogenaamd bezorgd, maar eigenlijk gewoon belerend, te horen als ik op een gure zomerdag in juli of augustus mijn opwachting maak met handwarmertjes aan. Maar natuurlijk trotseer ik koude van arctische proporties niet met mijn zómerhandschoenen! Hebben deze mensen dan nooit gehoord van een handschoenengarderobe? De wereld van de handschoen biedt een enorme veelzijdigheid en het zou zonde zijn je daarom te beperken tot het pepernotenseizoen om ze te dragen.



De garderobe voorziet in handschoenen voor elk weertype en bij temperaturen tussen de 10 en 15 graden kunnen eindelijk die elegante, ongevoerde, leren exemplaren in actie komen, de pretty things, waar je bij echte kou niets aan hebt. Voor mediumkou, zo tussen de 0 en 10 graden, zijn er de leren handschoenen gevoerd met kasjmier. In tal van kleuren, want waarom zou je je voeten wel verwennen met sokvarianten en moeten je handen het met één paar doen? Als het officieel 'écht koud' wordt met temperaturen onder het vriespunt, wordt het problematisch, want dan sneuvelt de elegantie. Wie zijn handen in enigszins behaaglijke staat wil houden, zal zich moeten wenden tot sportieve modellen gemaakt van lelijke materialen als nylon en fleece. Suède wanten of handschoenen gevoerd met schapenbont roepen misschien nog enigszins een gevoel van luxe op, maar toveren handen om tot kolenschoppen. De periode voordat de echte winter begint en daarmee de tijd - nu dus! - dat je het meest kunt genieten van de mooie handschoenen uit de garderobe. Pak dat moment.