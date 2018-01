Originele ontwerpers aan de slag met impressies van museumbezoek

Ik vraag me af of het dit collectief ooit zal lukken een rendabel modemerk op te zetten. Want zo'n metershoge opblaaspop op de catwalk is spectaculair, maar wat is de volgende stap? Dat hoeft geen modemerk te zijn, vinden ze nu. Voorlopig willen ze maar één ding: de vrijheid hun eigen wereld te creëren. En dankzij freelance opdrachten op het gebied van vormgeving en conceptontwikkeling en werk als goudsmid (Van Klaveren) en docent (Bekker, Anthonisse en Van der Meer) hebben ze die vrijheid ook financieel.



Dit voorjaar is hun werk te zien in het Zeeuws Museum. De tentoonstelling is gebaseerd op veertig depotstukken uit het museum. De ontwerpers hebben willekeurige bezoekers gevraagd die stukken te omschrijven en ze zijn met die omschrijvingen aan de slag gegaan, zonder de originelen zelf te zien. Kortom: de interpretatie van de bezoeker, normaal het eindpunt, als startpunt van een nieuwe interpretatie. Dat is een origineel idee. Ik ben benieuwd naar de uitvoering.



Zeeuws Museum X Das Leben am Haverkamp, 17/2 t/m 3/3-2019, Zeeuws Museum, Middelburg.