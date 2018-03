Ongevraagd stijladvies voor Marleen Barth en Bruno Bruins

Wonderwel

Wat is de kleur van comfort? De gloedvolle oranjerode tinten die Marleen 'Malediven' Barth zo goed deden passen bij het warme notenhouten interieur van de Eerste Kamer? Helaas, das war einmal. In 2013, welteverstaan. Tegenwoordig mag de gevallen PvdA-senator niet meer in de buurt van het Binnenhof komen. Iets met ontijdige vakanties. Barth heeft een fraaie bestuurscarrière achter de rug. Al die jaren vertrouwde zij op het uniform van de vrouw met tomeloze eerzucht: jasje, shirtje, rokje, laarzen. Persoonlijk wil ik er nog niet dood in gevonden worden, maar ik snap het wel: niet te meisjesachtig, niet te frivool, niet te masculien, kortom: saai. Vaak zit er alleen persoonlijkheid in de keuze van het jasje. Hier kiest Barth voor een tweed exemplaar in tartan, ofwel Schotse ruit. De blazer kenmerkt zich door het rafelrandje: de Chanel-look. De politicus kennende zou ze weleens la vraie chose kunnen hebben. Aan de andere kant: zo'n 2 tot 4 duizend euro neerleggen, dat geld kan socialer worden besteed. Waarschijnlijk is het een 'Nieuwendijkje'. Aan de zwarte jurk valt de voormalige voorzitter zich geen buil, noch aan de panty en de hoge zwarte laarzen: de Hollandse bijdrage aan de internationale corporale modecanon. Het staat haar allemaal wonderwel. Ik vraag me af: welke kleur zou ze nu kiezen, op zoek naar een baan? Bedeesd beige, zakelijk zwart of krijg-toch-allemaal-de-kolererood?



Jossine Modderman, hoofdredacteur LINDAnieuws en LINDA.tv