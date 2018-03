Ongevraagd stijladvies over klompen en het silhouete van minister Grapperhaus

Kleding heeft vele functies; compensatie is er een van

Bovenstaand beeld maakt deel uit van het lespakket dat binnenkort via de Volkskrant te bekomen is. Bladert u tegen die tijd even naar de paragraaf over 'Het silhouet', waar deze foto terug te vinden is onder het lemma 'overhemd'. We zien hier minister Ferdinand Grapperhaus van Veiligheid en Justitie, met naast hem zijn voorganger Stef Blok. Er is overduidelijk meer Grapperhaus dan Blok (de nieuwe bewindsman heeft als hobby powerliften), maar dat hoeft geen probleem te zijn. Kleding heeft vele functies; compensatie is er een van.



Waarom dit een interessante casestudy is? Zie hoe de heren dezelfde boord dragen, terwijl de ene (ex-)bewindsman duidelijk vooraan stond bij het uitdelen van de neklengte, terwijl de ander zich die dag waarschijnlijk verslapen had. Grapperhaus draagt een widespread-boord waar hij eigenlijk een narrow point zou moeten dragen: met de punten naar beneden in plaats van naar opzij. Met al die horizontale lijnen wordt hij nu een soort Jan Timmer. Eigenlijk - ik dacht niet dat ik het ooit nog zou zeggen - zou Grapperhaus geen das moeten dragen, maar de Jeroen Pauw-kaart moeten spelen: de bovenste knoopjes van het overhemd los. Wel een mooi jasje (je herkent de juristenachtergrond) en hij heeft slim korte metten gemaakt met de laatste resten begroeiing op de bol; op beide terreinen zou collega Blok daar een voorbeeld aan kunnen nemen.



Arno Kantelberg, hoofdredacteur Esquire