Modeweekblog - Wordt Off-White de grootste hype van het seizoen?

Virgil Abloh: een van de drijvende krachter achter de opmars van streetwear

De mensenmassa was een mix van modeprofessionals (lees: ouderen) met een uitnodiging én fans van het merk (lees: jongeren) die via sociale media de locatie van de show hadden achterhaald. Dat is een interessante mix, want dat zijn twee verschillende werelden. Een merk die beide partijen tevreden wil houden, heeft het niet makkelijk. Off-White is zo'n merk.



Oprichter Virgil Abloh (36) geldt als een van de drijvende krachten achter de opmars van streetwear in de mode. Toen hij vijf jaar geleden met zijn eigen merk debuteerde, deed hij dat met T-shirts, capuchontruien en sneakers. Het meest gewilde item van dit merk is een riem in de vorm van een gele band met logo-print; eersteklas Instagrammateriaal. Zo heeft Abloh de jonge generatie aan zich weten te binden.