Modeweekblog - Met de mode van 1968 probeert Dior de instagramgeneratie in te pakken

Voor Chiuri is het T-shirt wat het New Look silhouet was voor Monsieur Dior: het toegangskaartje naar een groter publiek. Dat zegt net zoveel over de tijdgeest, als over de kwaliteit van beide designers. Mode is niet langer iets elitairs voor vermogende dames in mantelpak, het is een massaproduct voor de jeugd. Mode is instagrammateriaal. Dat hoef je Chiuri niet te vertellen.



Toen ze 18 maanden geleden begon, was ze de eerste vrouwelijke hoofdontwerper in de geschiedenis van Dior. Ze maakt slim gebruik van die positie door zich op te werpen als aanvoerder van een nieuwe generatie feministen. Dat begon met een T-shirt met de tekst 'We are all feminists' (een slogan die refereert aan een populaire TedX-toespraak van Chimamanda Ngozi Adichi uit 2013) en dat krijgt deze collectie een vervolg met nog meer slogan-tees.



Maar de vraag is waar Chiuri echt voor pleit. Is ze serieus begaan met maatschappelijke thema's? Of is het omarmen van een jonge generatie vrouwen een slimme zet om de omzetcijfers van Dior omhoog te stuwen? Een beetje activiste heeft toch zeker geen T-shirt van 550 euro nodig om haar boodschap duidelijk te maken? (Laat staan een handtas van het driedubbele).