Modeweekblog - In de shows van Chanel trekt het decor al jaren meer aandacht dan de kleding

Ik zag het allemaal online. Geen enkel probleem, want het decor van Chanel wordt altijd driftig gefotografeerd. Nog voordat de show goed en wel was begonnen, wemelde het op Instagram al van de foto's en filmpjes. En de kleding? Bouclé mantelpakjes met een gerafeld randje. Een lange jas met veren. Broeken en jassen met hetzelfde doorgestikte patroon als op de bekende handtassen. Jassen en jurken met een print van bladeren. Kettingen met het logo. Allemaal niet heel vernieuwend, maar dat is Chanel al jaren niet meer. Toch is de kleding straks zeker terug te zien in de modereportages van glossy's, want Chanel is een belangrijke adverteerder.