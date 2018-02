Modeweekblog: Gucci weet precies wat de Instagramgeneratie wil

Donderdag 22 februari: publiekstrekker Gucci

Onder leiding van creatief directeur Alessandro Michele is Gucci al een paar seizoenen dé grote publiekstrekker van Milan Fashion Week. En hoewel de voorhoede zich begint af te vragen hoelang de hype nog kan duren, is de massa nog lang niet uitgekeken op de kleurrijke mode van het merk én op het logo. Michele gooide het roer vier jaar geleden radicaal om: de Guccivrouw is niet langer een verleidelijk geklede jetsetdame die rondhangt in Saint-Tropez, maar een slungelig meisje met een grote bril en excentrieke kleren die zo uit de verkleedkist lijken te komen. En de Gucciman is geen gespierde macho maar een androgyn type in een gebloemd pak. De ontwerper is trouw aan zijn stijl: de kleding die woensdagmiddag tijdens de show te zien was, lijkt op de Guccikleding die nu in de winkels hangt.



Ik bekeek de livestream (ik vertrek vandaag pas) en zag lange jurken, met glitters bezette sneakers, uitbundig borduurwerk, lurex, ruches, referenties naar Russische baboesjka's, Chinese pyjama's en jaren tachtig-glamour. Het ging alle kanten op, zoals gebruikelijk bij Gucci. 'Cyborg' was de titel van de show, waarmee Michele refereert aan de maakbaarheid van onze identiteit. De setting was indrukwekkend, op een griezelige manier. De catwalk was aangekleed als een operatiekamer en een aantal modellen droeg replica's van het eigen hoofd. Michele weet precies hoe hij de aandacht moet trekken van een nieuwe generatie die mode via het beeldscherm consumeert; de modellen met het hoofd in de hand deden het bijzonder goed op Instagram. Wedden dat dat ook geldt voor de met logo's bezette tassen en shirts uit de nieuwe collectie?