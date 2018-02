Modeweekblog: een show om hebberig van te worden, dat is ook wel eens leuk

Sportmax is de tweede lijn van Max Mara, goedkoper en toegankelijker. Op de een of andere manier heb ik dan het idee dat de eerste lijn de betere is. Maar dat was dat deze week niet het geval. De collectie die Max Mara afgelopen donderdag liet zien, zat wel erg vol met jaren tachtig-referenties zoals brede schouders in combinatie met kokerrokken, luipaardprintjes en zwart leer. Niks mis mee, maar weinig verrassend. En 'kleding voor sterke vrouwen' maken is een prima uitgangspunt, maar om dan gewoon bretels aan een heleboel outfits te hangen? Dat is wel een erg makkelijk stylingtrucje.