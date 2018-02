Model met masker en gigantische strapless jurk van rood kant: Claes Iversen keert terug naar couture waarmee het begon

Duidelijk statement

Met de enorme hoeveelheid handwerk die in deze collectie zit, maakt Iversen een duidelijk statement. Hij kiest opnieuw voor couture, ook wel: maatwerk voor particuliere klanten. Daarmee is hij terug bij af, zo is hij immers begonnen. Hij heeft wel geprobeerd om een groter publiek te bereiken met confectiemode, maar dat is niet gelukt. Vorig jaar september trok hij de stekker uit de confectiecollecties, waar hij vier jaar eerder mee was begonnen (natuurlijk met het plan om langzaamaan uit te groeien tot een internationaal modemerk).



'Ik vind het nog steeds jammer dat het niet gelukt is met prêt-a-porter. Maar ik kwam niet aan de volumes die nodig zijn om een confectiemerk rendabel te maken. Ik moest minstens 250 stuks van een kledingstuk laten maken om het een beetje betaalbaar te houden. Dat is veel hoor, voor een klein merk als het mijne. Daarom heb ik besloten om me weer volledig op couture te focussen. Maar stiekem fantaseer ik nog steeds over mogelijkheden om meer mensen te bereiken met mijn ontwerpen.'