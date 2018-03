Modejournalist Bregje Lampe signaleert trends in de straten van Milaan

Boek: Stijlvol en niet clownesk

Wie? Er is niemand in de mode die de kleur rood zo goed kan dragen als stylist en moderedacteur Giovanna Battaglia Engelbert. Deze Italiaanse ziet er altijd ge-wel-dig uit. Stijlvol en kleurrijk zonder dat het clownesk wordt. Wat Inès de la Fressange is voor de Franse stijl, is deze 38-jarige diva voor de Italiaanse. Haar handelsmerken: ellenlange benen, veel kleur, printjes en sieraden. Onlangs verscheen haar boek: Gio_graphy, Fun in the Wild World of Fashion. Een leuk boek, want Gio heeft zelfspot, een zeldzaamheid modekringen.