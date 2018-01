Kostuumopslag van De Nationale Opera dijt uit - dus gaan kostuums in de verkoop voor het publiek

Kostuums hang je niet zomaar tegen elkaar aan

De uitverkoop betreft vierduizend kostuums. Ruimt dat wel echt op, op een collectie van veertigduizend kledingstukken en accessoires? Toch wel, zegt Robby Duiveman, directeur kostuums, kap & grime. 'Kostuums hang je niet zomaar tegen elkaar aan. Als er een bepaalde vorm in is gemaakt, mogen ze niet worden platgedrukt. Er moet wat lucht tussen zitten en dat kost ruimte.'



De kostuums die volgende week te koop worden aangeboden, zijn uiteenlopend in stijl (van historisch en fantasierijk tot hedendaags), in omvang (van strak tot pompeus) en in stof (van katoen tot surfpakkenneopreen). Het ene kostuum is tientallen keren gedragen, het andere maar een paar keer, afhankelijk van hoe groot een productie is. Elk kostuum is goed voor twintig tot tweehonderd uur werk. Naast uitbundige operakostuums zijn er overigens ook draagbare stukken als cocktailjurken, mannenpakken en leren laarzen te koop.



