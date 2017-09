Kinderafdeling Hema genderneutraal: 'jongen' en 'meisje' verdwijnt van de labels

Hema is de tweede keten in korte tijd die een dergelijke stap bekendmaakt. De warenhuizen van het Britse John Lewis haalden begin deze maand al de jongens- en meisjesetiketten uit hun kinderkleding. Ook hieven ze het onderscheid tussen jongens- en meisjesafdelingen op, iets wat Hema in 300 van de 700 filialen inmiddels ook heeft gedaan: daar zijn de jongens- en meisjesafdeling gefuseerd tot 'Kids'.



John Lewis besloot tot de veranderingen om geen 'seksestereotypen te versterken'. De stap volgde op groeiende kritiek van winkelende ouders over 'seksistische' kinderkleding, met teksten waarin meisjes stelselmatig minder intelligentie en ambitie worden toegedicht dan jongens. Zo kwam de Britse supermarktketen Morrisons recent in opspraak met de T-shirtstekst 'Little man, big ideas' voor jongens en 'Little girl, big smiles' voor meisjes. Het Amerikaanse modemerk Gap karakteriseerde meisjes als 'sociale vlinders' en jongens als 'kleine geleerden'. En het Britse schoenenmerk Clarks wekte hoon met de meisjesschoen 'Dolly Babe', terwijl het jongensequivalent 'Leader' heet. 'Het is bijna niet te geloven dat een groot bedrijf in 2017 nog kan denken dat dit acceptabel is', zei de Schotse premier, Nicola Sturgeon.

Het is onder meer aan een tienjarig meisje te danken dat Hema besloot zijn kinderkleding te veranderen