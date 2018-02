Kantoren zijn seksistisch: vrouwen vergaan vaak van de kou

Staat de airco weer eens te laag? Probeer deze kantoorsjaals eens.

Zelfs al is er geen glazen plafond geïnstalleerd, dan zijn veel kantoren toch tamelijk seksistische gebouwen. En dat komt door de heersende temperatuur. Grote kans namelijk dat het er berenkoud is. Vrijwel alle vrouwen die ooit wel eens op een kantoor met airco hebben gewerkt weten het al lang, maar ook officieel onderzoek heeft uitgewezen dat de airconditioning bij de meeste kantoren is afgesteld op de ideale temperatuur van de gemiddelde man. En die ligt een stuk lager dan die van de gemiddelde vrouw (zo'n 3 graden), met als gevolg dat terwijl mannen vrolijk zonder jasje en met opgerolde hemdsmouwen rondlopen, veel vrouwen vergaan van de kou. Naast lichamelijk ongemak levert dit ook garderobeproblemen op omdat de dresscode van de meeste bedrijven nou eenmaal niet bestaat uit de snuggies, dekentjes en sloffen waarmee je je thuis verzekert van optimale behaaglijkheid. Ook is het meestal niet de usance dat je je jas binnen aanhoudt en verschillende tests (door mij) hebben aangetoond dat met handschoenen typen ontzettend onhandig is (ook met de vingerloze variant). Hoe hou je het dan toch elegant en kantorig, zonder dat je verkrampt van de kou, met alle rsi-gevolgen van dien? Enter de sjaal! Ja, zo simpel kan het zijn. Want een warme hals en schouders zorgen al snel dat de rest van het lichaam ook kan ontspannen en uit de koudekramp kan schieten. En er zijn zo veel mooie sjaals out there dat de totaallook van de outfit er helemaal niet onder hoeft te leiden en er zelfs beter van kan worden. Het geheim van een goeie kantoorsjaal is dat hij er niet uitziet alsof er een Elfstedentocht mee gereden moet worden en dus geen grof gebreid, folkloristisch exemplaar is, of nog erger: van fleece. Het moeten chique sjaals zijn waarvan de warmte hem niet in de dikte zit, maar in de kwaliteit van het materiaal. Wol of liever nog kasjmier zijn hiervoor de beste opties en in de zomer (als het helemaal arctisch is op veel kantoren) is een zijden sjaal een aanrader. Uiteraard kunnen kouwelijke mannen ook hun voordeel doen met deze sjaaltip.