In het schemergebied waarin tantramasseurs werken, ligt seksueel misbruik op de loer

Vrijwillige basis

Volgens Jan den Boer, een van de bekendste tantratrainers in Nederland, is het voor de politie lastig te bewijzen of er sprake is van misbruik. 'Vrouwen gaan het contact vrijwillig aan, krijgen dan iets anders dan afgesproken is, maar hebben soms niet geleerd om tijdig de grenzen in hun eigen lijf aan te voelen en aan te geven.'



Den Boer pleit net als de initiatiefnemers van het meldpunt voor betere regulering van de beroepsgroep, zodat er geen schemergebied is waarin tantramasseurs ongehinderd hun gang kunnen gaan. 'Het probleem is dat er een beunhazencircuit is ontstaan, waarin mensen tantra misbruiken om hun seksuele lusten uit te leven.' Momenteel wordt gewerkt aan de oprichting van een beroepsvereniging voor deze specifieke branche.



Seksuoloog Vera Steenhart geeft stellen die in haar praktijk komen geregeld tantra-oefeningen mee naar huis. Soms krijgt ze telefoontjes van nieuwe cliënten die denken dat ze met tantra hun seksleven een boost kunnen geven. Hoewel dit met bepaalde oefeningen het geval kan zijn, is dit niet waar tantra om draait, stelt Steenhart. 'Het zit meer op het niveau van de mindfulnessoefeningen waardoor mensen thuis een extra dimensie kunnen toevoegen aan lichamelijke en emotionele intimiteit.'



Sommige tantramasseurs zullen door gebrek aan kennis over de juiste rituelen niet eens doorhebben dat ze over de schreef gaan, denkt Steenhart. 'Ze zullen overtuigd zijn van de heilzame werking, maar het blijft grensoverschrijdend gedrag. Als expert heb je een bepaalde autoriteit in de ogen van cliënten. Met dat hiërarchische verschil moet zorgvuldig worden omgegaan. Kwetsbare mensen zullen denken: deze meneer heeft ervoor doorgeleerd. Ik zal mijn uiterste best doen om me helemaal aan hem over te geven.'