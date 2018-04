Meldpunt Tantra Misbruik ontving 87 meldingen in half jaar: 'Het is een gevaarlijke branche geworden'

November 2017: In anderhalve maand 30 klachten over seksueel misbruik tantramasseurs: 'Het is één groot beunhazencircuit'

'Mannen staan zich af te trekken tijdens de massage, zitten ongevraagd langdurig aan en ook in de vagina. Er is ook getongzoend - dat hoort al helemáál niet bij een massage. Meerdere vrouwen zijn zonder condoom vaginaal gepenetreerd, eentje ook anaal.



'Happy end'

De gemeentelijk handhaver lag op de massagetafel in de Chinese salon af te wachten, in een met schuifslot afgesloten kamertje. De masseuse, gekleed in een kort jurkje met diep decolleté, had zijn billen al aangeraakt, maar dat had hij laten gebeuren. Toen ze vervolgens zijn lid vastgreep voor een 'happy end', was ze op heterdaad betrapt: in deze salon in Amsterdam-Zuid werden seksuele handelingen uitgevoerd. En nu is-ie dicht. (+)