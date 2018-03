Hubert de Givenchy (1927 - 2018): hofleverancier van Audrey Hepburn en Jackie Kennedy, de it-girls van de jaren vijftig

Voorloper met confectie Dat Hubert de Givenchy een voorloper was, blijkt onder meer uit het feit dat hij in 1956 de eerste ontwerper was die een eigen prêt-à-portercollectie presenteerde. Tot die tijd was hij net als collega-ontwerpers zoals Cristóbal Balenciaga en Christian Dior gespecialiseerd in op maat gemaakte couturekleding. De kleding van 'Givenchy Université' werd in Parijs gemaakt op machines die hij speciaal daarvoor uit Amerika had laten komen. Een jurk uit de herfst/wintercollectie 2018/2019 van Givenchy. © AFP

De Givenchy heeft naam gemaakt in een tijd dat mode nog voor de elite was. De ontwerper kwam uit een aristocratische familie en groeide op in Beauvais, ten noorden van Parijs. Hij studeerde aan de École des Beaux-Arts en begon op zijn 17de als stagiair bij Jacques Fath, die destijds de vermogende en hippe voorhoede van Parijs kleedde en bekend was vanwege zijn fluwelen avondjurken. Na zijn stage bij Fath ging hij aan de slag bij Robert Piguet, Lucien Lelong en vervolgens bij Elsa Schiaparelli.



In 1952 opende hij zijn eigen modehuis, in Rue Alfred de Vigny in Parijs. Zeven jaar later verhuisde hij naar de chique winkelstraat Avenue George V. Zijn stijl is herkenbaar. Materialen zijn altijd zijn belangrijkste uitgangspunt geweest: hij ging uit van de stof, die valt en beweegt. Weinig prints, een uitgesproken silhouet en kleuren als rood, wit, blauw en zwart. Hij hield niet van poespas, zijn werk zag er vaak vrij simpel uit, maar zat altijd ingenieus in elkaar. Want kleding, vond De Givenchy, moet goed gesneden en van binnen net zo mooi als van buiten zijn.