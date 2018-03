Hoe leuk is dat: prinses Diana als inspiratiebron voor streetwear

Vorig jaar werd de dood van de Britse prinses Diana twintig jaar geleden herdacht. Ze was even weer net zoveel in het nieuws als tijdens haar leven. Haar erfenis voor de mode was uiteraard een van de aspecten die werden belicht. Haar invloed blijkt groter dan verwacht. De People's Princess schopte het dit seizoen zelfs tot grootste inspiratiebron voor de collectie van het merk Off-White. Wie had gedacht dat de Amerikaan Virgil Abloh, een van de invloedrijkste ontwerpers van dit moment en vaandeldrager van de streetwear, zich zou laten inspireren door de nogal tuttige, Engelse stijl van Diana? Want al kleedde zij zich na haar scheiding jonger en hipper dan toen ze als 19-jarige 'shy Di' ten tonele verscheen, echt urban werd die stijl nooit. Het zijn echter juist de tuttige aspecten van haar garderobe die nu een comeback maken. Niet alleen bij Ablohs Off-White, ook bij andere merken zien we die keurige Diana-invloeden de lentecollecties in fladderen. In de recente geschiedenis was namelijk niemand zo dol op ruches, die tamelijk overbodige frutselige versiersels aan zomen en kragen, als deze prinses. In de eerste helft van de jaren tachtig kon je haar uittekenen in bloesjes en jurken versierd met ruches of zoals ze tegenwoordig vaker worden genoemd: volants. De afgelopen zomer vlogen de volants je al om de oren als onderdeel van crisp (veelal off the shoulder) bloesjes, dit voorjaar gaat de trend nog een stap verder. Je kunt geen kledingstuk bedenken of er kan een strook ruches bij. Ze zijn te vinden aan de mouwen van truien, ze lopen overdwars over badpakken en er zijn zelfs broeken waarvan de pijpen er frivool in eindigen. Maar de nieuwe volant heeft een volte-face gemaakt en in plaats van ouwelijk en tuttig, maken ze kledingstukken nu juist stoer en edgy. De kans is klein dat Diana ze anno 1982 had aangetrokken, maar het blijft leuk om te fantaseren dat als ze nog had geleefd, ze iets had aangetrokken met die nieuwe, stoere 2018-volants op het huwelijk van haar jongste zoon in mei.