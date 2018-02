Hijsen, inknippen en kriegel van de kriebels: welke panty zit wél een dag lang lekker?

Het rottige van een panty is dat je hem niet kunt passen voor je hem koopt. Logisch, want een gepaste panty is niet meer voor nieuw te verkopen. Maar wat nog rottiger is, is een panty die niet goed zit. Zo een waarbij je steeds moet hijsen omdat het kruis afzakt. Of die zo strak om je taille snoert dat je je een uitpuilende worst voelt. Of een waarin bij het minste of geringste haaltjes zitten. Het is een kwestie van gokken, je weet het pas als je hem aan hebt en dan is het te laat. En het allerrottigste is een lange dag in een verkeerde panty te moeten doorbrengen.