Het wordt tijd voor een expositie over het design van de nazi's, vindt Stedelijk Museum 's Hertogenbosch

Open deuren intrappen

Kan alles, mits in een goede context, zoals Van Vree zegt, worden getoond?

Frank van Vree, directeur van het Niod, Instituut voor oorlogs-, Holocaust-, en genocidestudies, noemt een tentoonstelling 'over de esthetische aspecten van totalitaire bewegingen' goed te verdedigen. 'Wie wil, kan alles vinden op internet, dus als je materiaal wilt laten zien, dan liever in een verantwoorde opstelling. Mits goed gemaakt, kun je dan inzicht geven in hoe de totalitaire bewegingen de bevolking hebben verleid. In dat prachtige nieuwe museum over de Tweede Wereldoorlog in Gdansk laten ze zien hoe zoiets kan. Daar zijn zelfs de meest abjecte affiches te zien, maar wel in een goed historisch kader.'



Annemartine van Kesteren, als curator Design van Museum Boijmans Van Beuningen onlangs verantwoordelijk voor de tentoonstelling Change the system, vreest dat een historische designtentoonstelling over het Derde Rijk het debat niet scherpt en slechts open deuren intrapt. 'Het wordt interessant als het onderzoek wordt doorgetrokken naar het design en de architectuur en propaganda van andere totalitaire systemen, zoals het stalinisme of het regime van Noord-Korea. Of, zoals in een onderzoek van Evgeny Morozov, door te bestuderen hoe de beeldvorming op internet wordt gestuurd door bedrijven als Google. De totalitaire systemen van controle zitten tegenwoordig op heel andere stoelen.'