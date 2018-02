Het uitzoeken van een paar sneakers kan voor de nodige stress zorgen

Zo'n gympendiploma is geen overbodige luxe bij het aanschaffen van een nieuw paar, want je wilt natuurlijk niet voor lul staan in de sneakerwinkel. Bijna niets is zo intimiderend als een bezoek aan zo'n winkel. Voor je het weet heb je een voorkeur uitgesproken voor een niet-cool paar of een paar dat een maand geleden nog cool was, maar nu al lang niet meer, wat je op smalende of meewarige blikken van de jongens in de winkel kan komen te staan. En dat zijn dodelijke blikken.



Op het moment van schrijven (maar dit kan op het moment van lezen weer totáál veranderd zijn) is de trend op gympengebied, naast peperduur en extreem schaars: 'lelijk'. Tenminste, wat we vroeger lelijk vonden. Of eigenlijk wat we eerst mooi vonden, toen officieel lelijk en nu dus weer mooi. Of misschien niet eens per se mooi, maar we waarderen de lelijkheid en zien die in de juiste context, althans, degenen van ons die zijn afgestudeerd in de gympenkunde. Volgt u het nog? Misschien nog wel lulliger dan het verkeerde paar uitzoeken is als je onverhoopt gewoon niet cool of jong of street genoeg bent om het juiste paar met het juiste aplomb te kunnen dragen.