Het sportgala: Jetze Plat doet het goed in zijn smoking, Lieke Martens oogt prullerig

Jossine Modderman, hoofdredacteur LINDAnieuws en LINDA.tv

Oi oi oi. Lieve leuke Lieke Martens, wat moeten we nou met jou? Vorig jaar augustus zagen we je voor het eerst in een zondagse galajurk. Weet je nog? Ik vond de keuze van de stijve rechte rok met een kanten lijfje ouwelijk en slaapverwekkend. Je moet woest willen zijn, niet gewoontjes.



Ik gaf je, geloof ik, ook nog wat goedbedoelde tips voor de volgende keer.



Welnu, het afgelopen Sportgala is die volgende keer en ik zie dat je wederom hebt geshopt bij MMI Dresses ('Where your own fairy tail begins...' - ik neem voetstoots aan dat tail een contextueel woordgrapje is) in Amsterdam. Het bedrijf doet in couture met een 'prachtig totaalbeeld', maar helaas, zulks geldt niet voor dit 'high end-jurkje'. Ik kan er simpel over zijn: het is gewoon niet mooi, en dat is wél de bedoeling. Kijk, ik heb dagelijks spuuglelijke kleding aan, maar mij kan het dan ook niks schelen.



Het kanten mini-jurkje met daaronder weer een nog kleiner hemdje of iets dergelijks: het oogt prullerig. En dan die sloof eroverheen: obers met een hang naar traditie zullen een traantje van herkenning wegpinken, maar ik vind het geheel servet noch tafellaken. Ik snap dat je voor sexy wilde gaan, maar meiske, laat je dan goed adviseren. Mail me op jossine@lindanieuws.nl en ik stuur je een lijst van de beste stylisten met de meest sprankelende smaak. Jij verdient beter. En o ja, zuster Klivia wil graag haar sandalen terug.