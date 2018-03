Het jonge, sexy en hippe merk SuperTrash van Olcay Gulsen is failliet - waar ging het mis?

Bavaria-jurkje

De slogan 'Born in LA, raised in Amsterdam' is na een paar jaar simpelweg in de ban gedaan, terwijl Gulsen steeds bekender werd. Ze kwam op het juiste moment met het juiste idee: er was behoefte aan betaalbare confectiekleding waarmee winkeliers de concurrentie aankonden met ketens als Mango en Zara. In 2010 werd ze bekend bij het grote publiek toen ze in samenwerking met Bavaria een oranje jurkje maakte ter gelegenheid van het WK voetbal. Tel daar een heleboel tamtam (optredens in praatprogramma's, interviews in glossy bladen en een stormachtige relatie met ex-voetballer Edgar Davids) bij op en het plaatje was compleet. Gulsen ontwikkelde zich in een paar jaar tijd tot een geliefde BN'er en gold als het boegbeeld van jong, sexy, vrouwelijk en succesvol.



De shows die ze jaarlijks gaf tijdens de Amsterdam Fashion Week waren on-Nederlandse spektakelstukken. Het was meer entertainment dan mode, zo gaf ze op haar manier flair aan de Amsterdamse modeweek.