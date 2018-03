Helemaal terug: het heuptasje (maar wel op de rug gedragen)

Een van de bekendste cultfoto's uit de jaren negentig is die van acteur, ex-worstelaar en voormalig People sexiest man alive Dwayne 'The Rock' Johnson gekleed in een zwarte coltrui en een lekker hoog in de taille vallende dad jeans, afgestyled met een forse zwarte riem, kloek horloge en een imponerende set van schakelketting en -armband. Wat deze combinatie van briljant naar geniaal tilt is de toevoeging van een zwart heuptasje waar The Rock zijn potige rechterarm nonchalant op laat rusten. De foto (google het gerust: Dwayne Johnson fanny pack) is inmiddels zo legendarisch dat minstens een kwart van internet is ingeruimd voor mensen (en dieren) die zijn pose imiteren.