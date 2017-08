Grootste winkelcentrum van de VS viert 25-jarig jubileum terwijl recordaantal winkels sluit

De staat had in 1956 ook de primeur van de shopping mall, ontworpen door een Joodse socialist die tijdens de Eerste Wereldoorlog Oostenrijk ontvluchtte. Victor Gruen stond een overdekt stadsplein voor ogen, met meer nadruk op gemeenschapszin dan op commercieel gewin. Dat projectontwikkelaars er een heel andere draai aan gaven was Gruen een gruwel. 'Ik word vaak de vader van de shopping mall genoemd', zei hij in een speech in 1978, 'maar ik weiger alimentatie te betalen voor de bastaarden die zijn ontstaan. Ze hebben onze stadscentra verwoest.' Gruen overleed twee jaar later.



Er passen 43 Boeings 747 in (of 347 keer het Vrijheidsbeeld), maar gemeten in vierkante meters komt Mall of America niet verder dan de 36ste plaats op de wereldranglijst. Het allergrootste overdekte winkelcomplex ter wereld staat in Donnguan (China). Dat is ruim tweeënhalf keer zo groot, met de aantekening dat sinds de oplevering in 2005 de meeste van de 2.350 winkels in de New South China Mall leegstaan.