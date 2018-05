Er is eigenlijk maar één royal die de spijkerbroek onder de knie heeft en dat is de Britse prins Harry

Royalty in spijkerbroek; het is een beetje of je je leraar of huisarts ineens bij de supermarkt ziet. Je weet even niet met wie je te maken hebt, omdat de persoon in kwestie uit zijn context gehaald is. Dat geldt vooral voor koningen en prinsen in jeans. In de garderobes van de vrouwelijke leden van de diverse koninklijke huizen heeft denim allang zijn intrede gedaan. Mette-Marit van Noorwegen, Mary van Denemarken, de Zweedse prinsessen en Kate Middleton zijn niet uit hun skinny jeans te slaan en zien er daardoor des te beter uit.