Een middagje op de woonboulevard: irritatie en medewerkers die lijken op Jody Bernal

Het is me niet duidelijk waar ik als voetganger naar binnen moet bij het immense gebouw van woonboulevard Villa Arena. Ik vraag een medewerker achter een magazijnkar om hulp. Volgens hem moet ik gewoon even via de parkeergarage naar binnen. Ik loop via de auto-inrit de garage in, zoek naar de exit van Villa Arena. Plots een hard alarm. Door de speakers klinkt: 'Zet uw motor af en verlaat de parkeergarage. De concentratie uitlaatgassen is te hoog.' Mensen lopen in versnelde pas naar hun auto. Ik houd mijn wollen sjaal voor mijn mond, probeer met ingehouden adem rennend een lift te vinden. Ik red het net niet om pas in de lift naar adem te happen.



Door de mededeling van de enorme concentratie uitlaatgassen verwacht ik topdrukte. Ik stap de lift uit op de vierde verdieping, midden in een irritatie.



Een ouder echtpaar, de man witte stekeltjes, de vrouw bordeauxrode stekeltjes, zoekt de uitgang. De man zegt: 'We gaan met de roltrap.' Hij keert om.



Zijn vrouw achter een kar, volgeladen met kussens, zegt: 'Nee joh, wat gaan we doen?' Ze stopt de kar om te draaien, maar krijgt de draai niet goed gemaakt. Een kussentje valt. 'Godsamme'. De man draagt drie canvasdoeken. Het canvasdoek in de rechterhand wordt te zwaar. Hij stopt, vloekt, laat het doek even op de grond rusten en pakt het weer beet. De man kijkt om zich heen en vraagt aan niemand in het bijzonder: 'Waar is nu die uitgang?'