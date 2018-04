Een beter rolmodel dan Johan Cruyff bestaat er niet

De link sporters en stijl-iconen ligt niet direct voor de hand. Tenminste, in mijn hersens is die verbinding niet echt gelegd. Bij sporters denk ik toch te snel aan glimmende trainingspakken of aan V-halstruien met diamantpatroon of aan zijden overhemden in Froger-prints. Of ik krijg beelden door van Berry van Aerle, Willem van Hanegem en Joop Zoetemelk. Atleten van de bovenste plank, daar niet van, maar om nou te zeggen dat ze veel hebben bijgedragen aan de stijlgeschiedenis, neuh. Stom en kortzichtig natuurlijk, want er zijn heus ook stijliconen te vinden op voetbalvelden en tennisbanen - hoewel het op de wielerbaan nog steeds goed zoeken blijft.