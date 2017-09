Een 10 voor baldadigheid

Arno Kantelberg, hoofdredacteur Esquire

Je kunt niet zeggen dat Freek de Jonge het klein houdt op de rode loper bij Het Nationale Ballet. In dit electric blue, double-breasted smokingjasje met satijnen sjaalkraag lijkt het alsof hij zo uit Kingsman: The Golden Circle is gestapt.



Eerst maar even over de kleur. Die is fan-tas-tisch. Wat een splendeur! Al het overige - broek, overhemd, vlinderdas - houdt hij neutraal, zoals het hoort, want we moeten er geen kerstboom van willen maken. (Ik doe even of ik de blauwe schoenen niet heb gezien.)



Inzake het silhouet, constateer ik een botsing van doelstellingen. Vanwege de extra lap stof op penshoogte is het doublebreasted jasje geschikter voor de slanke dan de dikke man: perfect voor het postuur van De Jonge dus. Een smalle shawl collar is echter weer geknipter voor de corpulente man, omdat het optisch afslankt. Een brede revers met uitstaande punten, een zogenaamde peak lapel, zou geschikter zijn geweest. Zo'n revers zou de vlinderdas en de nek ook straffer hebben ingekaderd: door de wijkende lijn van de shawl collar lijken die nu in het luchtledige te zweven. Ik ben zelf fan van dress studs (losse, zwarte overhemdknoopjes), maar officieel hoort er een blinde sluiting op het overhemd te zitten, dus prima de luxe.



In zijn totaliteit is dit natuurlijk buitengewoon magnifiek. Ja, zo wil deze jonge ook wel oud worden.