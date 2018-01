Door flexwerken worden werknemers als informatieverwerkende eenheden behandeld

De receptioniste van het ministerie gaf me een badge en beschreef waar mijn afspraak was. 'Vierde verdieping, linksaf einde gang, ergens in de grote hoge ruimte.' Onderweg door het klinisch lege gebouw zag ik grote posters met instructies over hoe er gewerkt diende te worden: 'Afspraak langer dan 45 minuten? Maak je plek vrij.' Ik kwam aan in een kantoortuin en vroeg iemand of hij wist waar die-en-die zat. Nee, dat wist hij niet, want ze werkten flex en hij wist ook niet hoe die-en-die eruitzag.