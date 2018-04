Deze professionals in het partijencircuit komen onberispelijk voor de dag

Arno Kantelberg, hoofdredacteur Esquire

Je zou kunnen zeggen dat het niet uitmaakt wat je draagt als je naast Alexandra Radius staat, in deze jurk, met die pose. Dan speel je sowieso tweede viool. Of derde. Maar dan nóg dien je die viool goed te bespelen.



Han Ebbelaar, de heer in kwestie (hij wordt overmorgen 75, waarvoor alvast onze hartelijke felicitaties), doet dat met verve, met lakschoenen die glanzen, zoals we dat graag zien op de rode loper, die daarvoor een prachtig podium vormt. Erboven een nette zwarte pantalon met een klein kreukje. De double-breasted jas oogt onberispelijk, net als het overhemd, waarvan de manchetten keurig onder de mouwen uit komen. De vlinderdas is een onvervalste zelfstrikker, zoals het een danser met zijn staat van dienst betaamt. Hoeveel galavoorstellingen zou hij zelf wel niet hebben gegeven met het Nationaal Ballet?



De enige kritische kaart die ik wil trekken betreft de kleurkeuze van de bovenste helft. Een wit overhemd zou passender zijn geweest, zowel in relatie tot de eigen broek als tot de zwarte jurk van mevrouw. Jas en das had ik, dat spreekt, ook liever in het zwart gezien. Nu lijkt het toch alsof de bovenste helft van de uitmonstering eigenlijk bij een ander onderstel hoort. Voor het overige kan ik met Bomans alleen maar zuchten: had mijn vrouw maar één zo'n been.