De opmars van 'het pak' in de vrouwenmode

'Ik voel me lekkerder in een pak dan in een jurk', zegt Barbara Sloesen terwijl ze met een grote tas onder de arm de nieuwe winkel van Suistudio in Amsterdam verlaat. In haar tas zit een bordeauxrood pak dat passend is gemaakt door een van de coupeuses in de winkel. De 29-jarige actrice is een liefhebber van pakken. Al jaren. Op de rode loper draagt ze ook weleens een jurk, maar ze komt liever in pak. Tijdens de première van de serie Soof, een nieuw begin droeg ze een doublebreasted roze corduroy pak, ook uit de collectie van Suistudio. 'Dat is het leuke aan hun pakken: ze zijn niet saai. Zo'n roze pak is toch supercool?'



Suistudio is een initiatief van Fokke de Jong, de man achter het Nederlandse pakkenbedrijf Suitsupply. Hij heeft wereldwijd al een heleboel winkels met mannenpakken en nu heeft hij zich op de vrouwenpakken gestort. Na de opening van Suistudio-winkels in Shanghai en New York, opende begin december een vestiging in de Amsterdamse Cornelis Schuytstraat, een van de chicste winkelstraten van de stad. Daar hangen vooral veel pakken, aangevuld met een paar bijpassende jassen, truien en overhemden.



De Jong is ervan overtuigd dat er een grote markt is voor pakken voor vrouwen. En dat is niet zo gek: zoveel spelers als er zijn op het gebied van mannenpakken, zo weinig zijn er op het gebied van vrouwenpakken. Nan en Shesuit zijn de belangrijkste twee, maar die zijn erg a-modieus. In jargon heet de markt voor vrouwenpakken een groeisegment. Natuurlijk speelt een door de wol geverfde ondernemer als De Jong - zijn bedrijf was vorig jaar goed voor een omzet van 210 miljoen euro, 30 procent meer dan het jaar daarvoor - daarop in.



'Met Suistudio willen we hetzelfde als met Suitsupply: kleermakerswerk voor een groot publiek bereikbaar maken. We krijgen al jaren honderden mailtjes per week met de vraag waarom er niet zoiets is als Suitsupply voor vrouwen. Een pak is echt niet meer alleen iets voor vrouwen in het bedrijfsleven. Mijn 14-jarige dochter bijvoorbeeld, gaat in onze pakken naar school. Met gympen eronder', zegt De Jong.



Tien jaar geleden had zijn dochter (even afgezien van haar leeftijd op dat moment) het waarschijnlijk niet in haar hoofd gehaald om in een pak naar school te gaan. Toen was een pak nog synoniem voor conservatief en oubollig. Dat het pak een keer terug zou komen als mode-item - het was ook populair in de jaren tachtig en negentig - was te verwachten: alles wat uit is, komt weer in.

Vrouwen kiezen niet voor een pak omdat het moet, maar omdat het kan