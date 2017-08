De misvattingen van de Japanse kimono

Dingen om te dragen, betekent 'kimono' in het Japans, maar de betekenis van is nogal eens veranderd naarmate het kledingstuk de wereld over ging. In Japan kan men aan de stof en print van de kimono en de manier waarop de obi (de ceintuur) is geknoopt zien of de vrouw die het draagt een koopmansvrouw is of een militair, een geisha of een prinses, staat in het boek Kimono. A Modern History van Terry Satsuki Milhaupt (2014). Dat, zoals wel meer dingen uit Tokio en omstreken, is nogal lost in translation geraakt toen de kimono naar het Westen reisde.