De man wordt deze herfst in het (streetwear) pak genaaid

Zaterdagochtend tien uur in een parkeergarage in het derde arrondissement van Parijs: een man in een crèmekleurig windjack en een spijkerbroek. Op iedere andere zaterdagochtend zou zo iemand onopgemerkt blijven, maar deze man wordt tig keer gefotografeerd. Het is Fashion Week in Parijs, de man is op weg naar de show van modemerk Sacai en het windjack dat hij draagt, is keihard mode. Want op de achterkant staat 'Martine Rose'. Die merknaam verwijst naar een Engelse ontwerper die geliefd is vanwege de oversized snit die ze hanteert en de eigenwijze manier waarop ze sportieve basics combineert (denk: T-shirt met bandplooibroek).