De lange jurken van deze zomer roepen een 19de-eeuws puriteins - bijna amish - gevoel op

We gaan even terug naar de 19de eeuw. Of eigenlijk naar de 19de eeuw via de jaren zeventig. Want toen was Het kleine huis op de prairie op televisie, de Amerikaanse serie over de pioniers ma en pa Ingalls en hun rijke kinderschaar. De serie zat vol moralistische lessen; ze werd niet voor niets uitgezonden door de Evangelische Omroep en die was toen een stuk evangelischer dan nu. Maar de EO kon niet voorkomen dat er ook meisjes waren die alleen maar keken vanuit oppervlakkige en lichtzinnige beweegredenen, namelijk vanwege de fantastische jurken die de zusjes Ingalls droegen. Die pasten helemaal in het Holly Hobbie-gevoel van die tijd en je zag jezelf er zo een prairieheuvel in afrennen à la hoofdpersoon Laura in het beginfilmpje. Laura was een tomboy, dus je hoefde ook helemaal niet bang te zijn dat je een zoete, weeë, heilige boon zou worden in zo'n jurk.



Maxi-jurken zijn van alle zomers, maar terwijl voorheen de hippie/boho/Ibiza-vibe de boventoon voerde in de styling, roepen de lange jurken van deze zomer meer een 19de-eeuws puriteins - bijna amish - gevoel op. Want behalve dat ze tot de enkels reiken, zijn ze vaak ook nog eens hooggesloten en voorzien van lange mouwen. Het zal met de opkomst van modest dressing te maken hebben, waarbij zedigheid hoog in het vaandel staat. En voor zedige types zijn dit soort jurken inderdaad uitermate geschikt, maar de onzedige vrouw hoeft zich hierdoor helemaal niet te laten afschrikken. Een te hoog, lijzig Holly Hobbie-gehalte style je er makkelijk uit met minder puriteinse accessoires zoals de enorme ugly sneakers van dit seizoen (pas echter op met cowboylaarzen: de meesten van ons wonen niet daadwerkelijk op een prairie). En een jurk bepaalt uiteindelijk niet hoe je je verder gedraagt, zie Laura Ingalls. Het enige nadeel van die lange jurken is dat ze het best tot hun recht komen met lange benen eronder (oké, dat is dus niet voor iedereen een nadeel), maar het voordeel is dan weer dat je er gerust een paar stelten onder kunt verbergen. Niemand die het ziet.