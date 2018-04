De hoodie: een kledingstuk met eenvoudige roots en een bewogen verleden

Mijn hobby de afgelopen kerstvakantie was het urenlang staren naar de non-stoptelevisieuitzending van de Top 2000. Dat klinkt misschien nihilistisch en dat was het ook enigszins, maar het bleek onverwacht toch fascinerend te zijn. Het bestuderen van de garderobe van de Top 2000-café-gangers, en dan met name die van de mannen, was een van de interessantste bijverschijnselen. Ik ontdekte bijvoorbeeld dat zeker de helft van de mannen aldaar had gekozen voor de hoodie (oftewel de capuchontrui, maar zo noemt echt niemand hem meer). Deze massale omhelzing is het voorlopige hoogtepunt in een lange en interessante geschiedenis van de sweater, in de jaren dertig uitgevonden door het Amerikaanse merk Champion om arbeiders te beschermen tegen de kou.