Charlie Chan Dagelet is uitgelezen staaltje van smaak en stijl

Jossine Modderman

Wat ziet Charlie Chan Dagelet (rechts) er schmecklich uit in haar roze Stieglitz-broek. Een tint die de artistieke acteursfamilie uit Amsterdam uitstekend kan hebben, zie vaders hiernaast. De broek is onderdeel van een fraai pak van de hand van Pien Stieglitz, die met bovengenoemd label al enige tijd de lieveling is van straatwijze Randstedelingen. Charlie is een uitgelezen staaltje van smaak en stijl - let ook op de pet en het fraaie jasje - en een voorbeeld voor velen.



Even over vrouwenpakken. Ze zijn, zoals u weet, van alle tijden. Het enige dat fluctueert, is het silhouet. De Stieglitz heeft bijna altijd wijde pijpen onder een slank gesneden overhemdjasje; een knipoog naar de jaren tachtig. Een tijdperk, overigens, dat de gemiddelde drager alleen van Netflixseries kent.



Ook heerlijk hip: de genderneutrale pakken van Bonne Suits. Een beetje creatieveling met aspiraties in film, muziek of media heeft er minstens één, met daaronder een sweater van The New Originals. Over inne Amsterdamse merken gesproken: hoe hilarisch is het dat het streetwearmerk Patta de handen ineen heeft geslagen met Mephisto? Ik wil niet als een belegen wijf klinken, maar in mijn tijd waren deze spekzolenstappers hét favoriete schoeisel van de aardrijkskundeleraar. Kan niet wachten tot Supreme de Dr. Scholl's-schoen naar een ondenkbaar hoog begeerteniveau gaat stuwen.



Jossine Modderman, hoofdredacteur Lindanieuws en Linda.tv