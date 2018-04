Bas Kosters krijgt grootste Nederlandse modeprijs

Geen multibillion dollar company

Intussen is hij vijf jaar verder: hij doet precies wat hij zelf wil, en dat is nog rendabel ook. In Museum Arnhem was twee jaar geleden een grote overzichtstentoonstelling van zijn werk te zien. 'Mijn bedrijf is nog steeds geen multibillion dollar company, maar ik bén er nog wel en ik ben trots op wat ik maak. Ik sluit niet uit dat ik het nog eens probeer met een eigen confectiecollectie, maar dit is niet het moment. Voor mij niet, en voor de modewereld niet. Wie zit er nou te wachten op nog meer broeken en truien? Ik hou van mode. Maar dat hoeft niet te resulteren in alsmaar meer produceren. Ik maak liever een paar bijzondere stukken', zegt hij terwijl hij een met applicaties bewerkt legerjack uit het rek trekt.



Het is een opvallend jack, waarin ruim een week werk zit. Want het uitknippen van de applicaties, het ordenen en het stikken, gaan bij Kosters nog allemaal met de hand. Gemiddeld zijn er tien stagiaires aan het werk in zijn atelier. Zijn grote kracht is dat hij veel meer maakt dan mode alleen: hij is een multidisciplinair talent. Hij geeft les, hij doet ontwerpklussen in opdracht en hij maakt hij poppen, muziek, illustraties, schilderijen, wandkleden en grafisch werk. Maar wat hij ook maakt - of het nou een geboortekaartje, een dekbed voor Wehkamp of een couturejurk is - het resultaat is altijd onmiskenbaar Bas Kosters.