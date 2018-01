MeToo schudt na Hollywood nu ook de modewereld op: topfotografen beschuldigd van seksuele intimidatie

'Hij was een seksueel roofdier' en 'seksuele intimidatie was een constante realiteit', zeggen modellen en voormalige assistenten over Mario Testino. Dertien mannen spraken met The New York Times over de fotograaf, een aantal van hen on the record. De beschuldigingen variëren van testfotoshoots waarin naaktheid om onduidelijke redenen een vereiste was, tot aanranding en confrontaties met een masturberende Testino. De fotograaf is geroemd om zijn covers voor Vogue en foto's van de Britse Koninklijke familie.



Bruce Weber is vooral bekend van zijn sexy campagnes voor Calvin Klein in de jaren negentig en foto's van gespierde torso's voor Abercrombie & Fitch. De vijftien mannen die hem beschuldigen schetsen veelal dezelfde handelswijze. Hij zou modellen aanzetten om zich uit te kleden en hen vervolgens door een aantal 'ademhalings- en energieoefeningen' leiden. Die oefeningen eindigen soms met de hand van de fotograaf op hun geslachtsdeel.