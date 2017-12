'Mart Smeetstrui' kan alleen gedragen worden met bijbehorende vette knipoog

Het grootste onrecht dat de Noorse trui is aangedaan, is dat hij in de volksmond de naam 'Mart Smeetstrui' heeft gekregen. Zelf is Smeets trouwens nog nooit betrapt op het verwijzen naar de gebreide truien met folkloristische, winterse patronen als 'Mart Smeetstruien', maar feit is dat hij zulke exemplaren blijkbaar zo vaak en op zo'n manier heeft gedragen, dat onze hersens de twee met elkaar hebben verbonden.



Een paar jaar geleden leek daar even verandering in te komen toen iedereen het ineens begon te hebben over de 'Sarah Lundtrui', naar de heldin uit de Deense serie The Killing, die ook een voorkeur aan de dag legde voor dit kledingstuk.