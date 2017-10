'Ik wil de alternatieve Ralph Lauren worden'

Geef eens een voorbeeld.

'Er was vanaf het begin veel vraag naar de gekleurde schoenen die onze modellen in de eerste show droegen, maar wij konden die niet leveren. Nu hebben we dat alsnog gedaan, in een kleine collectie, zoals wij het willen. Het is een luxe om zoveel tijd te hebben en niet de druk te voelen zo snel mogelijk zoveel mogelijk schoenen op de markt te brengen.'



Wil je groeien?

'Natuurlijk willen we groeien. We willen alleen geen machine worden. We zijn heel ambitieus en stoppen allebei alles wat we hebben in dit merk. We willen dat Sies Marjan de alternatieve Ralph Lauren van New York wordt. Dus we hebben heus wel een vijfjarenplan, maar we benaderen de groei ook als een organisch proces.'



In hoeverre is je werk als ontwerper anders dan dat in je vorige banen?

'Ik hoef me niet langer naar het handschrift van anderen te voegen, het gaat nu om mijn handschrift. En, dat is misschien nog wel belangrijker, ik ben niet langer onderdeel van een team, ik moet het team aansturen. Ik heb nu overzicht over het geheel. Iedereen vraagt altijd naar het creatieve proces, maar alles wat eromheen gebeurt, is minstens zo relevant. Neem de levertijd, die is belangrijker dan ooit. Als je als jong bedrijf niet op tijd levert, stoppen winkels met inkopen, omdat je spullen niet niet lang genoeg voor de volle prijs in de rekken hangen. Maar voor veel jonge bedrijven is het lastig op tijd te leveren, omdat producenten altijd voorrang geven aan grote merken als Prada en Céline.'