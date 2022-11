Vechten tegen apathie tijdens de midterms: ‘Als de Democraten winnen zeggen de Republikeinen toch dat het niet waar is’

Een kiezer tekent in Brooklyn om een ​​stembiljet te ontvangen voor de midterms. Beeld REUTERS

Dag Maral. Normaal is het een beetje onnozele vraag, maar gezien de grote spanningen rondom deze verkiezingen stel ik hem toch. Hoe is de sfeer daar?

‘Hier in New York goed. Ik sta nu voor een stembureau in een park in Brooklyn, waar het rustig is. Veel kiezers zijn gewend om lang in de rij te staan. Maar sinds de pandemie zijn de stemmogelijkheden verruimd. Veel New Yorkers hebben al voor verkiezingsdag gestemd, via de post of op het stembureau. Op de verkiezingsdag zelf is het daarom niet zo druk.

‘Mensen die je spreekt maken zich zorgen over de uitslag van de verkiezingen, niet zozeer die in New York. Het gaat ze vooral om de rest van het land. New York is een Democratische stad. Dat maakt linkse kiezers ook laks. Ze denken dat ze toch wel gaan winnen.

‘Maar dit jaar is het ook hier spannend. De Democratische gouverneur Kathy Hochul stond er heel goed voor, maar de afgelopen weken steeg haar Republikeinse tegenkandidaat, Lee Zeldin, in de peilingen. Als hij wint zou hij de eerste Republikeinse gouverneur in New York in twintig jaar tijd zijn.

‘Onder links klonk het toen opeens: misschien moeten we toch gaan stemmen. Hillary en Bill Clinton kwamen langs om Hochul te ondersteunen, net als vicepresident Kamala Harris. Barack Obama sprak over haar op de radio.’

Stembureau Public School 111 in New York. Beeld ANP / EPA

Waar heeft het mee te maken dat een Republikein het in New York mogelijk toch goed gaat doen?

‘Wat de Republikeinen doen, is inspelen op angst. Tijdens de pandemie zijn de criminaliteitscijfers hier en daar gestegen. Zeldin heeft het nergens anders over. In een speech van 25 minuten laat hij iedere minuut wel een keer het woord ‘crime’ vallen. Online worden er video’s gedeeld van gewelddadige incidenten. Volgens hem is het de schuld van het ‘softe’ beleid van de Democraten. Terwijl dit ook in Republikeinse staten speelt. Het grootste gevaar zijn de liberale wapenwetten in het land.

‘Daarnaast is men in de stad New York wel veelal Democratisch, maar in de rest van de staat, een veel groter gebied waar minder mensen wonen, wordt juist vaker Republikeins gestemd. Net als in de rest van het land maken Amerikanen zich veel zorgen over de economie. En dat brengt de Democraten in een lastige positie. De hoge inflatie wordt president Biden verweten.

‘Veel linkse kiezers zien het genuanceerder. Zij zeggen: de inflatie is elders in de wereld ook toegenomen, het is niet allemaal Bidens schuld. Kiezers in het midden en op rechts denken: Biden had beter voor ons moeten zorgen.

‘Toch staat Hochul in de peilingen nog altijd 8 procentpunt voor, maar het is veel spannender dan normaal.’

De staten waarvan men zegt dat die beslissend zijn op landelijk niveau zijn Pennsylvania en Georgia. Waarom zijn die staten belangrijk?

‘In Pennsylvania staat de zetel van een Republikeinse senator ter beschikking en de Democraten hebben een goede kandidaat die populair is. Ze schatten in dat die zetel een van de weinige is die ze kunnen flippen, wat belangrijk is om hun nipte meerderheid in de Senaat te behouden.

‘De Democratische kandidaat, John Fetterman, kreeg echter een herseninfarct en kon maanden lang geen campagne voeren. Daarom kon zijn tegenstander Mehmet Oz, die bekendheid kreeg als dokter in de show van Oprah Winfrey, opeens zijn achterstand inhalen. Het positieve gevoel dat de Democraten hadden over Pennsylvania ebde opeens weg.

‘In Georgia wordt een Democratische senator, Raphael Warnock, mogelijk verslagen door een Republikein. Iemand zonder politieke ervaring, die het vooral moet hebben van zijn bekendheid. Herschel Walker kennen Amerikanen als American Footballspeler.

‘In veel van de andere staten staat al min of meer vast wie de Senaatszetels winnen. En dat geldt ook voor sommige zetels in het Huis van Afgevaardigden. De Republikeinen hebben met succes de grenzen van veel kiesdistricten hertekend. Daardoor is bijna wel zeker dat zij een meerderheid krijgen in het Huis van Afgevaardigden.’

Maakt de uitslag eigenlijk wel uit? Bij de presidentsverkiezingen zaaiden veel Republikeinen twijfel over de uitslag. Dat kunnen ze nu ook doen als Democraten belangrijke posten winnen.

‘De kans is zeker aanwezig dat Republikeinen op sommige plekken in het land de uitslagen zullen aanvechten als ze niet winnen. Een groot deel van de Republikeinse kandidaten erkent de uitslag van de presidentsverkiezingen niet en kan misschien wel op belangrijke posities terechtkomen.

‘Bij sommige Democratische kiezers zorgt dat ook voor een lethargische reactie. Ze hebben de democratie opgegeven, want de politiek is zo naar geworden. Een sfeer van: als de Democraten winnen zeggen de Republikeinen toch gewoon dat het niet waar is.’

Dat de democratie in gevaar is, zou toch een belangrijk thema moeten zijn. Waarom komt dat verhaal van de Democraten niet over?

‘De economie en hoge inflatie hangen als een donderwolk boven deze verkiezingen. Als je de boodschappen niet kunt betalen, of je kind van een sportclub moet halen omdat je niet genoeg geld hebt, dan is dat je grootste zorg.

‘Maar er zijn ook kiezers die niet zo redeneren. Die denken: ik mag het nu misschien dan wat minder breed hebben, maar het voortbestaan van onze democratie is op dit moment veel belangrijker.’