Amerika kijkt naar swing states: Democraat wint in Pennsylvania, mogelijk nieuwe verkiezingen in Georgia

Aanhangers van Democraat John Fetterman, die de strijd om de senaatszetel in Pennsylvania lijkt te hebben gewonnen. Beeld ANP / EPA

Geen van beide partijen kan al feestvieren, al lijkt het Huis van Afgevaardigden voor de Democraten een verloren zaak. Volgens CNN staan de Republikeinen daar op dit moment voor met 198 zetels tegenover 178 voor de Democraten. Er zijn 218 zetels nodig voor een meerderheid. Als de Democraten inderdaad hun meerderheid verliezen, gaat de voorzittershamer van Nancy Pelosi naar de Republikeinse leider Kevin McCarthy. Toch is Pelosi tevreden over de voorlopige resultaten. Ze schrijft in een verklaring dat de kandidaten van haar partij ‘de verwachtingen in het hele land zwaar overtreffen’.

De Senaat blijft vooralsnog het grootste vraagteken: beide partijen gaan gelijk op. Als de Democraten hun huidige vijftig zetels vasthouden, hebben ze vanwege de doorslaggevende stem van vice-president Kamala Harris in de praktijk de meerderheid. De Republikeinen moeten netto één zetel erbij winnen om die af te pakken.

Senaatsstrijd

Bij Democraten was de opluchting groot toen vanmorgen het nieuws binnenkwam dat de Senaatszetel van swing state Pennsylvania naar John Fetterman gaat. Deze zetel was de afgelopen jaren in handen van de Republikeinen. Met de winst van Fetterman hebben beide partijen 48 zetels in de Senaat. In vier staten spant het er nog om: Arizona, Nevada, Wisconsin en Georgia.

It's official. I will be the next U.S. Senator from Pennsylvania.



We bet on the people of Pennsylvania - and you didn’t let us down



And I won’t let you down. Thank you. — John Fetterman (@JohnFetterman) 9 november 2022

In Georgia is de kans groot dat er een zogeheten runoff election nodig is, zegt de Secretary of State die fungeert als verkiezingstoezichthouder. In deze staat staan namelijk drie kandidaten op het stembiljet: de huidige Democratische senator Raphael Warnock, de Republikeinse uitdager Herschel Walker en de onafhankelijke (en kansloze) kandidaat Chase Oliver. Degene die een meerderheid van de stemmen behaalt wint de Senaatsrace. Maar het lijkt erop dat geen van de kandidaten meer dan de helft van de stemmen behaalt. Op 6 december zouden de inwoners van Georgia dan opnieuw naar de stembus moeten. Dan is de keuze tussen Warnock en Walker.

Gouverneursstrijd

Op lokaal niveau zijn al wel een aantal dingen zeker. In 36 staten waren er ook gouverneursverkiezingen. Het is zeker dat 16 posities naar Republikeinen gaan, en 15 naar Democraten. In twee staten waar voorheen een Republikein gouverneur was, komt nu een Democraat aan de macht.

Een opvallende verkiezing is die van de Republikein Ron DeSantis in Florida, die overweldigend werd herkozen. De afgelopen maanden werd DeSantis genoemd als mogelijke uitdager van Trump voor de presidentsverkiezingen van 2024, tot chagrijn van de oud-president zelf.

In grensstaat Texas werd Greg Abbott herkozen als gouverneur. Het is de progressieve Democraat Beto O’Rourke niet gelukt om de Republikein te verslaan, ondanks zijn grote landelijke bekendheid. Een echt serieuze uitdager bleek hij met minder dan 45 procent van de stemmen niet te zijn in het traditioneel zeer conservatieve Texas.

Aanhangers van de Republikeinse gouverneur Ron DeSantis in Florida. Beeld Getty Images

In Georgia verloor de bekende Democraat Stacey Abrams de strijd om het gouverneurschap van de zittende Republikeinse gouverneur Brian Kemp. In Massachusetts wordt Democraat Maura Healey de eerste openlijk lesbische gouverneur van het land. In Maryland werd Wes Moore gekozen als eerste zwarte gouverneur van de staat. Moore wordt gezien als een rijzende ster binnen de Democratische Partij.

Tegenhouden wetsvoorstellen

Amerika stemde dinsdag over de samenstelling van het Congres, dat bestaat uit het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Alle 435 zetels van het Huis moeten opnieuw ingevuld worden. In de Senaat staan ongeveer 35 van de 100 zetels ter verkiezing. De Democraten hadden in beide Kamers van het Congres een meerderheid, maar in de Amerikaanse geschiedenis verliest de partij van de zittende president vaak de tussentijdse verkiezingen. Voor president Joe Biden zou Republikeinse controle over het Congres betekenen dat hij zijn plannen de komende twee jaar nauwelijks meer kan verwezenlijken.

Met een meerderheid in het Huis kunnen de Republikeinen Biden’s wetsvoorstellen tegenhouden, bijvoorbeeld op het gebied van abortus, sociale zekerheid of klimaat. Ze kunnen bovendien het schuldenplafond verlagen en, potentieel, de Amerikaanse hulp aan Oekraïne inperken. Als het de Republikeinen ook lukt de Senaat te winnen, zouden ze gerechtelijke nominaties van Biden kunnen torpederen, ook voor het Hooggerechtshof, mocht daar een zetel vrijkomen.

Nepnieuws verspreid

Over deze tussentijdse verkiezingen hangt de schaduw van oud-president Donald Trump, die nog altijd weigert zijn verlies te erkennen, een leugen die de meerderheid van de Republikeinse kandidaten herhaalt, versterkt of negeert. Er zijn woensdagochtend (Nederlandse tijd) in ieder geval al 200 Republikeinen verkozen die beweren dat de huidige regering frauduleus is verkozen, waardoor de democratie de komende tijd op de proef wordt gesteld.

Hun invloed was op verkiezingsdag al zichtbaar. Via sociale media werd dinsdag een hoop nepnieuws verspreid over nieuwe fraude: er zou aan stemmachines gesleuteld zijn, Democraten zouden illegale stembiljetten smokkelen naar stembureaus, de poststemmen zouden onbetrouwbaar zijn.

Vooraf werd door beide partijen gewaarschuwd voor mogelijke onlusten bij de stembureaus, aangewakkerd door de verdeeldheid in het land. Maar in de meeste steden was het juist opmerkelijk rustig. Voor dinsdag brachten 46 miljoen Amerikanen al hun stem uit, via de post of op stembureaus die op sommige plekken al weken open waren.

Politici en journalisten probeerden dinsdag het wantrouwen weg te nemen door keer op keer het stemproces en de regels uit te leggen, die per staat verschillen. Ook hier stak de zorg over frauduleuze beweringen steeds de kop op. ‘Het is niet gek als het tellen langer dan een dag duurt’, twitterde het progressieve Congreslid Alexandra Ocasio-Cortez dinsdagmiddag. ‘Maar sommige Republikeinen vinden dat verdacht. Trap er niet in.’

‘Als deze uitslagen echt zijn…’, verspreekt een CNN-journalist zich even later live op tv. Hij schrikt zichtbaar en stopt met praten. ‘De uitslagen zijn echt’, benadrukt hij. ‘Ik moet in dit klimaat op mijn woorden letten.’