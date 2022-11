Nabestaanden MH17 halen opgelucht adem. ‘Had niet verwacht dat ze zouden worden veroordeeld voor moord’

Ruth Avnon verloor haar broer bij de MH17-ramp. Beeld Raymond Rutting

Ruth Avnon uit Woerden: ‘Ik vond het heel mooi dat de rechter in het vonnis benadrukte dat ieder slachtoffer meetelt.’

‘Soms ben ik bang dat mensen MH17-moe zijn en zeggen: niet weer MH17, hè. Terwijl er aandacht voor moet blijven. Er zijn 298 mensen vermoord, onder wie tachtig kinderen. Iemand moet daarvoor verantwoordelijk worden gehouden.’

De 36-jarige Ruth Avnon uit Woerden verloor haar broer Itamar (26) tijdens de MH17-ramp. ‘Ik weet het nog precies. Ik reed met de auto langs de Ikea bij Utrecht en hoorde over het neerstorten van een toestel van Malaysia Airlines op de radio. In totale paniek belde ik mijn moeder. Ik zei: Itamar is dood. Ze zei: doe niet zo raar.

‘Later die avond is mijn andere broer naar Schiphol gegaan. Op tv-schermen zag hij de eerste beelden van de ramp. Toen wisten we het zeker. Hij zag Itamars smurfblauwe Samsonite. Brandend, tussen het puin. Die koffer had ik hem nog gegeven.

‘Het was pijnlijk dat meteen na de ramp duidelijk werd dat het Rusland niets kon schelen, dat ze geen enkele verantwoordelijkheid namen. Dat was moeilijk te verteren: iemand had mijn broer vermoord, en niemand werd opgepakt.

‘Daarom is dit vonnis belangrijk. We krijgen Itamar er niet mee terug. Maar nu staat het wel zwart op wit. Ik vond het heel emotioneel om te horen. Heel indrukwekkend. Vooral toen de rechter meteen aan het begin van de uitspraak duidelijk zei: MH17 is neergeschoten door een Russische Bukraket.

‘Ik heb de uitspraak via de livestream vanuit huis gevolgd. Eerst twijfelde of ik dat moest doen. Het is niet dat ik de rechtszaak niet belangrijk vind. Maar het is zwaar om telkens met het verlies van mijn broer bezig te zijn.

‘Eigenlijk wist ik alles wat er werd gezegd al. Maar dat dit nu door een rechtbank na een proces van tweeënhalf jaar is bevestigd, is heel fijn. Rusland heeft altijd geclaimd dat wat wij dachten wat er met MH17 is gebeurd, een mening was. Nee, het is geen mening. Het is een feit.

‘Wat ik ook heel mooi vond is dat de rechter zei dat ze veroordeeld worden voor ‘moord, meermalen gepleegd, namelijk 298 keer’. Daarmee benadrukte hij dat ieder slachtoffer meetelt.

‘Het is natuurlijk de vraag of de daders ooit hun straf zullen uitzitten. Dat blijft pijnlijk. Maar dat dit vonnis er nu ligt, is een grote stap.’

Robert van Heijningen Loes van Heijningen. Beeld Raymond Rutting

Robbert (65) en Loes (56) van Heijningen uit Bolsward: ‘De vraag die nog onbeantwoord blijft, is het waarom.’

‘Heftig, heel heftig.’ Zo hebben Robbert (65) en Loes (56) van Heijningen uit Bolsward het vonnis ervaren. ‘We zaten in een zaal met andere nabestaanden. Ik heb heel aandachtig geluisterd, zodat ik niks zou missen’, zegt Loes.

Afgelopen dagen liep ze rond ‘met een knoop in haar maag’. ‘De laatste week heb ik weer flashbacks, en moet ik bijvoorbeeld weer denken aan het moment dat we het nieuws hoorden in 2014. Op de camping in Frankrijk. En tijdens de zitting kwamen allerlei beelden boven.’

Toch voelen ze allebei ook opluchting. ‘Ik had niet verwacht dat ze echt zouden worden veroordeeld voor moord. Ik vond het heel spannend’, zegt Robbert. ‘Dat een van de vier verdachten is vrijgesproken, vind ik niet erg. Dat benadrukt dat de rechtbank kritisch en onafhankelijk heeft gekeken.’

Afgelopen tweeënhalf jaar hebben ze allebei het proces gevolgd. ‘Maar niet elke zitting, dat was emotioneel te zwaar’, zegt Robbert, die zijn broer Erik, zijn schoonzus Tina en neefje Zeger verloor.

Erik (54) werd ‘uit het vliegtuig geslingerd’ en later ‘zonder kleding en zonder voeten in delen op de grond aangetroffen’. ‘Tina (49) en Zeger (17) schijnen nog een aantal kilometers te zijn doorgevlogen in het in drieën gebroken toestel’, zegt Robbert. ‘Als het goed is, hebben ze dat niet bewust meegemaakt. Vervolgens zijn zij in het neergestorte wrakdeel op de grond ontploft.’

Schrijf dat maar gewoon op, zegt hij. ‘Want zo gruwelijk was het. Erik hebben we in één keer kunnen begraven. Tina en Zeger zijn uiteindelijk drie keer begraven, omdat er steeds weer lichaamsresten werden vonden.’

De manier waarop de rechtbank sprak over het leed dat de slachtoffers is aangedaan, voelt voor Robbert en Loes als erkenning. ‘Ik hoorde de emotie in de stem van de rechtbankvoorzitter’, zegt Robbert. ‘En dat er gerefereerd werd naar de bewoners in het rampgebied, naar de mensen bij wie de lichamen opeens uit de lucht vielen, vond ik ook terecht. Ook zij hebben geleden. De huidige Russische invasie in Oekraïne geeft deze uitspraak sowieso een extra lading.’

Wat Loes en Robbert betreft is de uitspraak geen eindstation. ‘Het is eerder een puntkomma op de sombere tijdlijn van MH17, want de kans op een hoger beroep is groot. Maar het is wel een belangrijke puntkomma. Er is nu vastgesteld wat er is gebeurd en wie verantwoordelijk waren. Dat helpt bij de rouwverwerking, daardoor kunnen we het beter een plek geven. De vraag die nog onbeantwoord is, is het waarom. Maar misschien zullen we daar het antwoord nooit op krijgen.’