In de krant las ik een column over jonge vrouwen op Instagram. Die zijn allemaal op elkaar gaan lijken, aldus columnist Lisa Bouyeure, en ‘samengesmolten tot één gezicht: haar lippen zijn zwart, haar neus is wit, haar ogen en wenkbrauwen hebben iets Zuid-Aziatisch’.

Zwarte lippen en een witte neus? Verbaasd las ik de zin nog eens over. Was er weer eens een merkwaardige modegril aan mij voorbij gegaan? Op de bijgaande foto zag ik alleen maar vrouwen met rood gestifte lippen, en neuzen in dezelfde kleur als de rest van hun gezicht.

Eén van mijn katten heeft zwarte lippen (en een zwart kontgat, maar dit geheel terzijde), dat wel. Bedoelde de schrijfster misschien zoiets als die filters op Snapchat waardoor mensen een poezengezicht krijgen? Maar die zijn alweer een tijdje passé.

Vol onbegrip tuurde ik naar die fotootjes. Zwarte lippen, witte neus? Er doemde een beeld op uit mijn jeugd. Nina Hagen! Die was altijd heel bleek geschminkt en droeg vaak zwarte lippenstift. Ik googelde meteen haar beroemde album Nina Hagen Band uit 1978. Ach, ja....

Vol heimwee beluisterde ik Nina’s vrolijk ironische vaudeville-liedje Du hast den Farbfilm vergessen (je bent het kleurenfotorolletje vergeten). Het is nogal een Ohrwurm, maar wel heel leuk. Het gaat over een vakantiereisje aan de Hiddensee, indertijd een populair vakantie-eiland in de DDR, het Kos van het Oostblok. Maar er zit een dubbele bodem in, want onderhuids bespot Nina de kleurloosheid van de DDR: alles was daar in zwart-wit... Wácht eens even.

Zwart-wit! Dat deed me denken aan een controverse die al jaren tot vervelens toe wordt uitgevochten. Sommige mensen zeggen ‘blank’ en ‘donker/getint/van kleur’, anderen zeggen ‘zwart’ en ‘wit’. Ieder zijn meug, zou je zeggen, maar de discussie blijft oplaaien.

Opeens begon het me te dagen. Met die zwarte lippen wordt niet bedoeld dat ze zwart zijn, maar dat ze net zo voluptueus zijn als de lippen van ‘zwarte’ mensen. En die witte neuzen zijn de smalle neuzen van ‘witte’ mensen. Ik bekeek nogmaals de foto’s en het klopte. Eureka!

Het dispuut over ‘blank’ versus ‘wit’ en ‘donker/getint/ van kleur’ versus ‘zwart’ is inmiddels te veel uitgemolken om nog over te zeuren. Maar in dit specifieke geval waren die woorden ook niet nodig geweest. Sterker nog, ze werken uiterst verwarrend. Met ‘volle lippen en een smalle neus’ was alles meteen duidelijk geweest. Trouwens, ik ken volop ‘witte’ mensen met dikke neuzen, en ook lang niet alle ‘zwarte’ mensen hebben volle lippen. Ieder mens is anders, nietwaar?

Toch jammer, van die vergeten Farbfilm.