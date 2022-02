Zwangerschapsverlof voor de zwart betaalde hulp?

Wij hebben eens in de twee weken een huishoudelijke hulp. Ze werkt zwart, maar we proberen verder de zaken zo netjes mogelijk te regelen. Zo betalen we een prima uurloon. Ook hebben we voorgesteld haar af en toe door te betalen bij afwezigheid (door ziekte of vakantie). Kortgeleden heeft zij ons verteld dat zij zwanger is. Onze vraag: hoe pakken we haar periode van ‘zwangerschapsverlof’ aan als zij een aantal maanden niet komt werken? Doorbetalen, of is dat te gul? Minder of niet betalen, of is dat asociaal? Man en vrouw (32), namen bij redactie bekend

Beeld .

Kraammandje

Als ze slim is heeft ze vast wel een spaarpotje ‘baby’ aangelegd van het uitgespaarde belastinggeld. Ik zou wel een leuk kraammandje samenstellen voor moeder en kind. En ik zou voor mezelf op zoek gaan naar een invalhulp. Dat is zeker niet asociaal. Clara Bijdevaate (73), Emmen

ZEZ-uitkering

Uw huishoudelijke hulp heeft recht op een zwangerschapsuitkering van zestien weken. De Wet arbeid en zorg noemt haar ‘beroepsbeoefenaar op arbeidsovereenkomst’. Haar uitkering heet een ZEZ-uitkering. Uw hulp kan deze uitkering zelf aanvragen bij het UWV, zie uwv.nl bij ‘zwangerschapsuitkering zelfstandigen’. U bent vast een aardige werkgever. Toch moet ik streng zijn. Huishoudelijk hulpen hebben te weinig rechten maar zijn niet volledig rechteloos. Uw hulp werkt op basis van een arbeidsovereenkomst met u. Daarom bent u bijvoorbeeld wettelijk verplicht haar bij ziekte zes weken loon door te betalen. Ook heeft uw hulp recht op minstens het wettelijk minimumloon. Eva Cremers (70), Leiden, arbeidsrechtjurist

Dienstverlening aan huis

U valt onder de officiële regeling ‘dienstverlening aan huis’. Ook al betaalt u zwart, er is toch een werkgever-werknemerrelatie. Hoe de werknemer zijn of haar inkomsten opgeeft valt onder diens eigen verantwoordelijkheid. In de regeling worden zaken als ziektegeld, vakantietoeslag en dergelijke geregeld. Als werkgever heeft u dus wel degelijk verplichtingen. Dat is bij velen onbekend. Wilmar van Bruinessen (71), Gouda

Zeer eenvoudig

Zeer eenvoudig om het netjes te regelen: werkzaamheden van uw huishoudelijke hulp vallen onder de regeling ‘dienstverlening aan huis’. U hoeft niets te regelen met de belastingdienst. Een contract is niet nodig, maar wel netjes. Doorbetalen bij zwangerschapsverlof is niet gebruikelijk en ook niet verplicht. Persoonlijk zou ik haar een mooie bos bloemen geven en een cadeaubon voor een babywinkel. En dan hopen dat ze terugkomt na haar bevalling. Pieter Nieuwesteeg (43), Haarlem

Belastingvoordeel

Zwangerschapsverlof wordt niet door werkgevers betaald maar door de overheid via het UWV. De werkgever betaalt het salaris door maar krijgt deze kosten weer vergoed door het UWV. Mensen betalen belasting over hun brutoloon zodat dit soort voorzieningen er zijn in Nederland. Als je als werknemer belastingvoordeel hebt door zwart te werken, weet je dat je ook geen recht hebt op zwangerschapsverlof. Als het een goede hulp is zou ik gewoon een mooi kraamcadeau kopen als de baby er is. Colin Weir (40), Hengelo

Echt netjes

Als jullie je zaken echt netjes willen regelen, maak dan gebruik van de ‘Regeling dienstverlening aan huis’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en download het ‘arbeidscontract hulp in huis’ waarin wederzijdse rechten en verplichtingen over minimumloon en doorbetaling bij ziekte en vakantie duidelijk staan vermeld. mr. Jan Koehoorn (66), Huizen

Niet zwart

Voor alle duidelijkheid: u heeft geen zwart betaalde hulp. U betaalt uw hulp loon, dat zij bij de belastingdienst als inkomen moet opgeven. Als zij dat nalaat, werkt zij ‘zwart’. Dat is iets anders. Irene Apperloo (62), Twello

Wervingsbeloning

Besef dat uw hulp waarschijnlijk diverse financiële voordelen heeft. Om deze reden zou ik het zelf niet doen, maar misschien kunt u wel afspreken dat als zij een vervanger weet voor die periode ze een soort van wervingsbeloning krijgt. Stephanie van de Burgt (36), Hilversum

